Kastamonu'da DEAŞ Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon detayları

Eş zamanlı yürütülen çalışmalarda, il merkezinde 3 adrese ve İhsangazi ilçesinde 1 adrese yapılan baskınlarda, 3 ikamet ile 1 iş yerinde arama yapıldı. Bu kapsamda toplam 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adli süreç

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden A.S. ve G.S.S. tutuklanırken, E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüpheli ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerinin çalışması

Öte yandan, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de benzer amaçla yürüttükleri çalışmalarda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu kişiler de sağlık kontrolünden geçirilerek adli makamlara sevk edildi; adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

KASTAMONU’DA DEAŞ SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 8 ŞÜPHELİDEN ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLEN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.