Kastamonu’da firari FETÖ/PDY hükümlüsü Y.H. yakalandı

Kastamonu'da FETÖ/PDY davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası olan firari Y.H., Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 13:10
Kastamonu'da firari hükümlü Y.H. yakalandı

Kastamonu’da firari hükümlü Y.H. yakalandı

FETÖ/PDY davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen firari hükümlü Y.H., Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı ve gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Y.H., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KASTAMONU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE FİRARİ OLARAK ARANAN FETÖ/PDY ÜYESİ ŞAHIS YAKALANARAK TUTUKLANDI.

KASTAMONU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE FİRARİ OLARAK ARANAN FETÖ/PDY ÜYESİ ŞAHIS YAKALANARAK TUTUKLANDI.

