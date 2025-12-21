Kastamonu’da firari FETÖ/PDY hükümlüsü Y.H. yakalandı

Kastamonu’da firari hükümlü Y.H. yakalandı
FETÖ/PDY davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası
Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen firari hükümlü Y.H., Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı ve gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Y.H., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
