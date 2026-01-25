Kastamonu’da Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Yaralı

Kastamonu-Taşköprü karayolunda Fiat-Tofaş marka otomobilin şarampole girip ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı; sürücü M.K., plakası 37 LA 606.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 22:56
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 22:56
Emir köyü mevkiinde kaza

Kastamonu’da, Kastamonu-Taşköprü karayolu Emir köyü mevkiinde seyir halinde olan M.K. idaresindeki 37 LA 606 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde bulunan ağaca çarptı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

