Hatay İskenderun'da Korkutan Yangın: Akaryakıt İstasyonu Yanındaki Bina Yandı

Hatay İskenderun'da akaryakıt istasyonu yanındaki müstakil bina alevlere teslim oldu; itfaiye kısa sürede müdahale ederek yangını çevreye sıçramadan kontrol altına aldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 22:31
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 22:31
İtfaiyenin hızlı müdahalesi olası felaketi önledi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ayakkabıcılar çarşısı mevkiinde bulunan bir müstakil bina alevlere teslim oldu. Yangın, hemen yanındaki akaryakıt istasyonuna sıçrama riski taşıyınca bölge kısa sürede alarma geçti.

İhbar üzerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek müdahale başlattı. Müdahale, İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Keskin yönetiminde gerçekleştirildi ve alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın esnasında alınan hızlı önlemler sayesinde alevler çevreye yayılmadan söndürüldü; ancak bina kullanılmaz hale geldi. Yetkililer, soğutma ve güvenlik çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Keskin, alevlerin çevreye sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındığını ifade etti.

EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

