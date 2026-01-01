DOLAR
Aydın Efeler'de Çatıdan Yükselen Yoğun Duman İtfaiyeyi Harekete Geçirdi

Aydın Efeler'de saat 02.00'de bir apartmanın çatısından yükselen yoğun duman, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle bacadan kaynaklı yangın büyümeden söndürüldü.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 03:31
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 03:31
Aydın Efeler'de Çatıda Yükselen Duman Paniğe Neden Oldu

Olayda itfaiye ekipleri hızlı müdahale etti

Aydın’ın Efeler ilçesi Cuma Mahallesi 213 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın çatısından yoğun duman yükselmesi, mahalle sakinlerini alarma geçirdi.

Yangın, saat 02.00 sıralarında 3 katlı apartmanın çatısında başladı. Sokağı saran dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Yangının, apartmanın giriş katındaki dairenin bacasından kaynaklandığı belirlenirken, itfaiyenin hızlı çalışması sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

