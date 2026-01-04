Kastamonu’da Otomobil-Cip Çarpışması: 3 Yaralı

DOLAR
Yayın Tarihi: 04.01.2026 14:29
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 14:41
Kaza Detayları

Kastamonu-Taşköprü kara yolu Dereköy mevkiinde meydana gelen kazada, Kastamonu istikametinde seyir halindeki M.C. idaresindeki 37 ACR 895 plakalı otomobil ile aynı istikamette bulunan T.D. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen cip çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle cip orta refüjdeki su kanalına girerken, cipte bulunan N.D., K.E.D. ve E.D. yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

