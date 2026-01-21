Kastamonu'da Sahte İçki Operasyonu: 4 Gözaltı

Kastamonu'da jandarma operasyonunda 83 litre etil alkol, sahte viski, rakı ve silah ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 17:40
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 17:40
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen "kaçakçılıkla mücadele" kapsamında gerçekleştirilen operasyonda etil alkol ile sahte içkiyle ilgili yakalamalar yapıldı.

Operasyon Detayları

Edinilen bilgiye göre operasyonda 83 litre etil alkol, 22 sahte viski, 10 litre sahte rakı, 5 adet alkol aroma kiti, 3 gram kenevir tohumu, 2 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

