Kastamonu'da Sahte İçki Operasyonu: 4 Gözaltı
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen "kaçakçılıkla mücadele" kapsamında gerçekleştirilen operasyonda etil alkol ile sahte içkiyle ilgili yakalamalar yapıldı.
Operasyon Detayları
Edinilen bilgiye göre operasyonda 83 litre etil alkol, 22 sahte viski, 10 litre sahte rakı, 5 adet alkol aroma kiti, 3 gram kenevir tohumu, 2 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
