Kastamonu'da Tarihi Konakta Yangın: 3 Katlı Konak Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'da Tarihi Konakta Büyük Yangın

Akmescit Mahallesi'nde gece çıkan yangın, konak ve çevresine ağır hasar verdi

Kastamonu’da gece saatlerinde Akmescit Mahallesi Yeni Sokak’ta, henüz bilinmeyen bir sebeple tadilat halinde olan 3 katlı tarihi konak alevlere teslim oldu.

Yangın kısa sürede büyüdü ve bitişiğinde bulunan iki eve de sıçradı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yapılan müdahale ile yangın söndürüldü.

Yangında konak kullanılamaz hale gelirken, bitişiğindeki iki evde büyük çapta hasar meydana geldi. Hasar, havanın aydınlanmasıyla gün yüzüne çıktı.

İtfaiye ekipleri olay yerinde soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

