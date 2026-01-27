Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonunda çeşitli uyuşturucular ve deliller ele geçirildi; şüpheli S.E. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:10
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:10
Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Yapılan adli işlemler sonucunda şüphelilerden biri tutuklandı.

Operasyon Detayları

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 22 adet ekstazi hap, 1 adet sentetik ecza hapı, 356 gram sentetik kannabinoid katkılı tütün, 1 paket sigara sarma kağıdı, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 gram metamfetamin, 50 adet kurusıkı silah fişeği ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.E. hakkında adli makamlar tarafından tutuklama kararı verildi.

Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

KASTAMONU'DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN...

KASTAMONU'DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ayvacık'ta Sağanak ve Fırtına: Tarım Arazileri Sular Altında
2
Çerkezköy'de Koçak Farma'da Kimyasal Reaksiyon Sonrası Patlama: 4 Yaralı
3
Bilecik'te ruhsatsız av tüfeği kazası: Sezayi K. yaralandı
4
Bolu'da Huzur Denetimleri: 139 Şüpheli, 7 Tutuklama
5
Gazipaşa'da 3 Katlı Binanın 2. Katında Yangın: Komşular Dumandan Etkilendi
6
Ankara'da Silahlı Saldırı: Saldırgan ve Kayınvalide Öldü, Eski Eş Ağır Yaralı
7
Eskişehir'de Takla Atan Otomobil: 3 Kişi Yaralanmadan Kurtuldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları