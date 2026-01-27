Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Yapılan adli işlemler sonucunda şüphelilerden biri tutuklandı.

Operasyon Detayları

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 22 adet ekstazi hap, 1 adet sentetik ecza hapı, 356 gram sentetik kannabinoid katkılı tütün, 1 paket sigara sarma kağıdı, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 gram metamfetamin, 50 adet kurusıkı silah fişeği ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.E. hakkında adli makamlar tarafından tutuklama kararı verildi.

Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

