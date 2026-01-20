Kastamonu Devrekani'de 9 Adrese Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı, 1 Tutuklama

Kastamonu Devrekani'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 adreste arama yapıldı; 8 gözaltı, 1 tutuklama, çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 20:23
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 20:23
Kastamonu Devrekani'de 9 Adrese Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu

Operasyon ve takip çalışmaları

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucu, Devrekani ilçesinde 8 şüpheliye yönelik 9 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ele geçirilen maddeler ve malzemeler

Yapılan aramalarda, 57 gram sentetik kannabinoid katkılı tütün, 18 adet sentetik ecza hapı, 3 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu madde öğütme aparatı, 19 adet kilitli poşet, 1 adet ruhsatsız tabanca, 70 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet cep telefonu ve 7 adet SIM kart ele geçirildi.

Gözaltılar ve adli süreç

Operasyon kapsamında toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.B.Ö. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

