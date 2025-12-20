Kaynarca'da Park Halindeki Otomobil Yandı — İtfaiye Müdahalesi

Kaynarca'da park halindeki otomobil yandı

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, Topçu Mahallesi Dağağzı Sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobilde, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Durumu haber alarak bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, olay yerine ulaşıp müdahale etti ve yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonucu maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

