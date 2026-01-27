Şişli'de Park Manevrası Sırasında Otomobil Kuaför Dükkanına Girdi

21 Ocak saat 11.45'te Şişli Sıracevizler Caddesi'nde park manevrası sırasında kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak bir kuaför dükkanına girdi; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 17:20
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 17:26
Şişli'de Park Manevrası Sırasında Otomobil Kuaför Dükkanına Girdi

Şişli'de Park Manevrası Sırasında Otomobil Kuaför Dükkanına Girdi

İstanbul’un Şişli ilçesinde park manevrası sırasında kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak bir kuaför dükkanına girdi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Detayları

Kaza, 21 Ocak günü saat 11.45 sıralarında Şişli Sıracevizler Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde aracını yol kenarına park etmek isteyen sürücü, geri manevra yaptığı sırada kontrolü kaybetti.

Sürücünün yavaşlaması gerekirken hızlanan otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından kuaför dükkanının içine girdi. Çarpma sonrası panik yaşayan sürücü aracı yeniden hareket ettirerek caddeye doğru ilerledi ve bir süre sonra durabildi.

Müdahale ve Hasar

Olay yerinde bulunan vatandaşların yardımıyla araçtaki sürücü ile arka koltukta oturan çocuk çıkarıldı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak kuaför dükkanında maddi hasar oluştu.

Yaşanan panik anları ve kaza öncesi-sırası iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

KUAFÖR DÜKKANI

KUAFÖR DÜKKANI

ARACIN GERİ MANEVRA YAPARAK DÜKKANA DALMASI (GÜVENLİK KAMERASI)

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hortum Serik'te Serayı Saniyeler İçinde Yerle Bir Etti
2
Eskişehir'de otomobil tıra çarptı, mazot deposu delindi
3
Sivas'ta Kara Saplanan Midibüs, Muhtar İsa Oğuz’un Traktörüyle Kurtarıldı
4
Nazilli'de Tahliye Gerginliği: Kiracı 'Binayı Yakarım' İddiası
5
Şişli'de çöp konteynerinde bulunan Özbek kadın cinayetinde 2 tutuklama
6
Sarıyer'de refüjü aşan otomobil karşı şeride çarpıp kamerada
7
Bolu'da 19 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Konum Takibiyle Kaza Yerinde Ölü Bulundu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları