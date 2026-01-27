Şişli'de Park Manevrası Sırasında Otomobil Kuaför Dükkanına Girdi

İstanbul’un Şişli ilçesinde park manevrası sırasında kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak bir kuaför dükkanına girdi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Detayları

Kaza, 21 Ocak günü saat 11.45 sıralarında Şişli Sıracevizler Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde aracını yol kenarına park etmek isteyen sürücü, geri manevra yaptığı sırada kontrolü kaybetti.

Sürücünün yavaşlaması gerekirken hızlanan otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından kuaför dükkanının içine girdi. Çarpma sonrası panik yaşayan sürücü aracı yeniden hareket ettirerek caddeye doğru ilerledi ve bir süre sonra durabildi.

Müdahale ve Hasar

Olay yerinde bulunan vatandaşların yardımıyla araçtaki sürücü ile arka koltukta oturan çocuk çıkarıldı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak kuaför dükkanında maddi hasar oluştu.

Yaşanan panik anları ve kaza öncesi-sırası iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

KUAFÖR DÜKKANI