Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı
İl Emniyetten İki Ayrı Müdahale
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele kapsamında il merkezinde iki ayrı operasyon gerçekleştirdi.
Yapılan aramalarda 5 bin 294 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
