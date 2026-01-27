Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı

Uşak'ta iki ayrı operasyonda 5 bin 294 adet sentetik ecza ele geçirildi; 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 20:24
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 20:24
Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı

Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı

İl Emniyetten İki Ayrı Müdahale

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele kapsamında il merkezinde iki ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda 5 bin 294 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

UŞAK’TA 2 AYRI UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 6 ŞÜPHELİ ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE...

UŞAK’TA 2 AYRI UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 6 ŞÜPHELİ ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

UŞAK’TA 2 AYRI UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 6 ŞÜPHELİ ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beylikdüzü E-5'te Minibüsün Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
2
Pezeşkiyan ile Veliaht Prens Selman Telefonda Görüştü: Bölgesel İstikrar Mesajı
3
Yozgat'ta firari İ.A yakalandı: 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis
4
İstanbul'da Masaj Salonlarına Fuhuş ve Geniş Kumar Operasyonu
5
Antakya'da Müstakil Ev Yangını İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü
6
Kayseri eski Genel Sekreteri M.A. yeniden hakim karşısında
7
Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları