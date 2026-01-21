Kayseri'de Alkollü Sürücü Ağaç ve Aydınlatma Direğine Çarptı — 1.42 Promil

Kayseri Melikgazi'de alkollü sürücü refüjdeki ağacı devirdi, aydınlatma direğine çarparak durdu. Sürücü H.K.'nın alkollü olduğu tespit edildi, işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 05:35
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 05:46
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce refüjdeki ağacı devirdi, ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde, H.K. idaresindeki 34 DAV 647 plakalı otomobilin karıştığı kazada ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde kazada yaralanan olmadığı bildirildi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde sürücünün 1.42 promil alkollü olduğu tespit edildi. Daha önce ehliyetine 'alkollü araç kullanmak' suçundan 6 ay el konulduğu öğrenilen H.K.'nın ehliyetinin geri alma süresi 2 yıl uzatıldı.

H.K.'ya ayrıca 'alkollü araç kullanmak' ve 'sürücü belgesi olmadan araç kullanmak' suçlarından toplam 37 bin 994 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü hakkında ayrıca 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan işlem başlatıldı.

Kazada hasar gören otomobil çekiciyle kaldırılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

