Kayseri'de Alkollü Sürücü Ağaç ve Aydınlatma Direğine Çarptı — 1.42 Promil

Kayseri'de Alkollü Sürücü Ağaç ve Aydınlatma Direğine Çarptı

Melikgazi'de kaza: Sürücü 1.42 promil alkollü çıktı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce refüjdeki ağacı devirdi, ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde, H.K. idaresindeki 34 DAV 647 plakalı otomobilin karıştığı kazada ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde kazada yaralanan olmadığı bildirildi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde sürücünün 1.42 promil alkollü olduğu tespit edildi. Daha önce ehliyetine 'alkollü araç kullanmak' suçundan 6 ay el konulduğu öğrenilen H.K.'nın ehliyetinin geri alma süresi 2 yıl uzatıldı.

H.K.'ya ayrıca 'alkollü araç kullanmak' ve 'sürücü belgesi olmadan araç kullanmak' suçlarından toplam 37 bin 994 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü hakkında ayrıca 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan işlem başlatıldı.

Kazada hasar gören otomobil çekiciyle kaldırılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ ÖNCE REFÜJDEKİ AĞACI DEVİRDİ SONRA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPARAK, DURABİLDİ. POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN KONTROLLERDE SÜRÜCÜNÜN1.42 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ.