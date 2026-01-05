Kayseri'de Aydınlatma Direği Devrildi: Melikgazi'de Art Arda 3 Kaza

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesinde bir otomobilin aydınlatma direğine çarpmasıyla başlayan olaylar zinciri, bölgede elektriklerin kesilmesine ve peş peşe kazaların meydana gelmesine neden oldu.

M.A.S. yönetimindeki 38 ALN 896 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak karşı yola geçti ve burada A.S.D. yönetimindeki 38 ALF 916 plakalı otomobile çarptı. Bu çarpma sonucu aydınlatma direğinin devrilmesi nedeniyle bölgede elektrikler kesildi.

Ardışık Kazalar ve Müdahale

Kazadan dakikalar sonra, kazanın yaşandığı yolun hemen karşısında M.D. yönetimindeki 38 PU 259 plakalı hafif ticari araç ile E.K. yönetimindeki 38 SZ 766 plakalı otomobil çarpıştı. Kazalar sonrası iki yol kısmen trafiğe kapandı.

Ayrıca, A.N. yönetimindeki 38 VV 422 plakalı otomobil de, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen başka bir otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak olası yeni kazaların önüne geçerken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde yaralanan kimsenin olmadığını belirledi. Çalışmaların ardından araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Soruşturma

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

