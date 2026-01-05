DOLAR
43,01 -0,03%
EURO
50,39 -0,01%
ALTIN
5.992,66 -0,13%
BITCOIN
3.932.432,06 -0,16%

Kayseri'de Aydınlatma Direği Devrildi: Melikgazi'de Art Arda 3 Kaza

Kayseri Melikgazi'de bir aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu elektrikler kesildi; aynı bölgede art arda 3 kaza oldu, yaralanan olmadı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 01:15
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 01:25
Kayseri'de Aydınlatma Direği Devrildi: Melikgazi'de Art Arda 3 Kaza

Kayseri'de Aydınlatma Direği Devrildi: Melikgazi'de Art Arda 3 Kaza

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesinde bir otomobilin aydınlatma direğine çarpmasıyla başlayan olaylar zinciri, bölgede elektriklerin kesilmesine ve peş peşe kazaların meydana gelmesine neden oldu.

M.A.S. yönetimindeki 38 ALN 896 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak karşı yola geçti ve burada A.S.D. yönetimindeki 38 ALF 916 plakalı otomobile çarptı. Bu çarpma sonucu aydınlatma direğinin devrilmesi nedeniyle bölgede elektrikler kesildi.

Ardışık Kazalar ve Müdahale

Kazadan dakikalar sonra, kazanın yaşandığı yolun hemen karşısında M.D. yönetimindeki 38 PU 259 plakalı hafif ticari araç ile E.K. yönetimindeki 38 SZ 766 plakalı otomobil çarpıştı. Kazalar sonrası iki yol kısmen trafiğe kapandı.

Ayrıca, A.N. yönetimindeki 38 VV 422 plakalı otomobil de, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen başka bir otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak olası yeni kazaların önüne geçerken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde yaralanan kimsenin olmadığını belirledi. Çalışmaların ardından araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Soruşturma

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR OTOMOBİLİN AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPMASI SONUCU KARANLIKLAŞAN...

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR OTOMOBİLİN AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPMASI SONUCU KARANLIKLAŞAN YOLDA KAZALAR ART ARDA GELDİ. AYNI BÖLGEDE MEYDANA GELEN 3 AYRI KAZADA YARALANAN OLMADI.

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR OTOMOBİLİN AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPMASI SONUCU KARANLIKLAŞAN...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aşkale'de Trafik Kazası: Usta Abdulsamet Burul Hayatını Kaybetti
2
Gerasimov: Putin 2026’da Sumy ve Harkov’da tampon bölgeyi genişletecek
3
Şanlıurfa Birecik'te Apartman Yangını: İtfaiye Üst Katları Kurtardı
4
Karaman'da Park Halindeki 2 Araca Çarpan Sürücü Kaza Yerini Terk Etti
5
Eskişehir'de katliam gibi kaza: 3 ölü, sürücü kaçtı
6
Kayseri'de Aydınlatma Direği Devrildi: Melikgazi'de Art Arda 3 Kaza
7
Aksaray İkizce Yaylası'nda Otomobil Şarampole Takla Attı — 3 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları