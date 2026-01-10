Kayseri'de Beze Emdirilmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi: 4 Gözaltı

Ankara yolu uygulama noktasında araçta saklanan 4 bin 233 içimlik madde bulundu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, bir otomobilin koltuk başlığına gizlenmiş halde beze emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik ortak analiz ve saha çalışmaları yürüttü. Çalışmalar kapsamında, Ankara yolu uygulama noktasında durdurulan şüpheli araçta detaylı arama yapıldı.

Aramada, aracın arka koltuk başlığı kafalık içerisine zulalanmış vaziyette 7 parça halinde toplam 4 bin 233 içimlik beze emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan M.A.Ü., H.M. , S.Ü. ve İ.P. hakkında ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir.

