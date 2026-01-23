Kayseri'de Fuhuş Operasyonu: 6 Şahıs Tutuklandı

Kayseri'de 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi; 6 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı, 19 mağdur kadın tespit edildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 18:37
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 18:41
Üç ay süren takip sonrası eş zamanlı baskın

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından kentte eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon, 8 adrese yönelik gerçekleştirildi; görevde 22 ekip ve 96 personel yer aldı.

Operasyonlarda 6'sı erkek, 2'si kadın olmak üzere toplam 8 şüpheli yakalandı. Cumhuriyet savcılığına sevk edilen şüphelilerden 6 şahıs 'fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan tutuklandı, 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mağdur edilen toplam 19 kadın tespit edilerek gerekli işlemler yapıldı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda suça konu çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozan ve genel ahlakı tehdit eden suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

