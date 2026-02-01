Kayseri'de İkameti Kurşunlayan Şüpheli Y.K. Yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ikameti kurşunlayan Y.K. (24), kamera incelemesiyle tespit edilip ruhsatsız tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 23:26
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 23:26
Kayseri'de İkameti Kurşunlayan Şüpheli Y.K. Yakalandı

Kayseri'de İkameti Kurşunlayan Şüpheli Y.K. Yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir ikamete ateş ettikten sonra kaçan şüpheli, polis ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu yakalandı.

Olay ve soruşturma

Edinilen bilgiye göre, Uğurevler Mahallesi'nde gerçekleşen olayın ardından, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan kamera incelemesi ve saha çalışmaları sonucu şüphelinin Y.K. (24) olduğu belirlendi.

Şüpheli, olayda kullandığı ruhsatsız tüfek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Y.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE BİR İKAMETE ATEŞ ETTİKTEN SONRA KAÇAN ŞÜPHELİ POLİS EKİPLERİ...

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE BİR İKAMETE ATEŞ ETTİKTEN SONRA KAÇAN ŞÜPHELİ POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCU YAKALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te müstehcen fotoğraf cinayeti: Baba-oğula 11 yıl 8'er ay hapis
2
Adana'da Parkta Kuş Yuvayı Parçalayan 4 Çocuk Kamerada
3
Muratlı'da Kamyon Kontrolden Çıkarak Devrildi
4
Adana’da 4 genç Dinazor Park’ta kuş yuvasını yıktı
5
Muratlı'da Ağaç Kahvehanenin Çatısına Devrildi
6
Kayseri'de İkameti Kurşunlayan Şüpheli Y.K. Yakalandı
7
Tekirdağ'da Otobüs Terminalinde Kaçak Alkol Operasyonu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları