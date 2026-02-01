Kayseri'de İkameti Kurşunlayan Şüpheli Y.K. Yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir ikamete ateş ettikten sonra kaçan şüpheli, polis ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu yakalandı.

Olay ve soruşturma

Edinilen bilgiye göre, Uğurevler Mahallesi'nde gerçekleşen olayın ardından, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan kamera incelemesi ve saha çalışmaları sonucu şüphelinin Y.K. (24) olduğu belirlendi.

Şüpheli, olayda kullandığı ruhsatsız tüfek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Y.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

