Kayseri'de işçi servisi tıra çarptı: 11 yaralı
Mimarsinan OSB 8. Cadde'de kaza
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada, iddiaya göre ana yola kontrolsüz çıkan tıra çarpan işçi servisinde toplam 11 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde’deki kazada, işçileri taşıyan O.A. yönetimindeki 38 P 0097 plakalı işçi servisi ile ana yola kontrolsüz çıkan D.Ö. idaresindeki 23 HU 061 plakalı tır çarpıştı.
Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
