DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,57 0,09%
ALTIN
6.099,76 2,43%
BITCOIN
3.749.937,1 0,31%

Kayseri'de işçi servisi tıra çarptı: 11 yaralı

Kayseri Melikgazi'de işçi servisinin ana yola kontrolsüz çıkan tıra çarpması sonucu 11 kişi yaralandı; ekipler olay yerine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:15
Kayseri'de işçi servisi tıra çarptı: 11 yaralı

Kayseri'de işçi servisi tıra çarptı: 11 yaralı

Mimarsinan OSB 8. Cadde'de kaza

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada, iddiaya göre ana yola kontrolsüz çıkan tıra çarpan işçi servisinde toplam 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde’deki kazada, işçileri taşıyan O.A. yönetimindeki 38 P 0097 plakalı işçi servisi ile ana yola kontrolsüz çıkan D.Ö. idaresindeki 23 HU 061 plakalı tır çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE İŞÇİ SERVİSİNİN İDDİAYA GÖRE ANA YOLA KONTROLSÜZ ÇIKAN TIRA...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE İŞÇİ SERVİSİNİN İDDİAYA GÖRE ANA YOLA KONTROLSÜZ ÇIKAN TIRA ÇARPTIĞI KAZADA 11 KİŞİ YARALANDI.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE İŞÇİ SERVİSİNİN İDDİAYA GÖRE ANA YOLA KONTROLSÜZ ÇIKAN TIRA...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Merzifon'da demir korkuluğa saplanan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
2
Niğde'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama
3
Palandöken Geçidi'nde Karla Mücadele: Erzurum-Tekman Yolunda Zorlu Mesai
4
Giresun'da Gençlik Merkezi Yangını: Bina Kullanılamaz Hale Geldi
5
Şırnak’ta Kar Alarmı: Polis Mahsur Kalan Vatandaşları Güvenle Ulaştırdı
6
Zonguldak-Ankara D-750'de Kar: Yeniçağa-Mengen Arası Trafik Kilitlendi
7
Amasya'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı