Antalya'da 50 Yıldır Bağlama Ustası Ali Doğan, Mesleğini Çocuklarıyla Sürdürüyor

Antalya'da 73 yaşındaki bağlama ustası Ali Doğan, 50 yıllık mesleğini oğullarıyla sürdürüyor; haftada 50 saz ürettiği yıllardan günümüze uzanan hikâyesi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 22:11
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 22:22
Antalya'da 50 Yıldır Bağlama Ustası Ali Doğan, Mesleğini Çocuklarıyla Sürdürüyor

Antalya'da 50 yıldır bağlama ustası Ali Doğan mesleğini çocuklarıyla sürdürüyor

Uzun yıllara yayılan ustalık

Antalya'da çocukluk yıllarında başladığı bağlama tutkusunu mesleğe dönüştüren Ali Doğan, 50 yıldır sürdürdüğü saz yapımını ilerlemiş yaşına rağmen bırakmıyor. 73 yaşındaki usta, askerlik sonrası bir ustanın yanında çalışmaya başladı ve saz yapımının inceliklerini öğrendi.

Mesleğe başlangıç ve yıllar içindeki yolculuk

Ustalığını anlatırken Doğan, "Antalya da askerlik yaptım. Askerden sonra aşağı yukarı bir sene sonra Antalya’da Ramazan usta vardı, ustamın yanında çalışmaya başladım. Orada saz yapımını ve inceliklerini öğrendim. Daha sonra kendi dükkanımı açtım. 1976’dan bu yana saz yapımı ile uğraşıyorum. Yıllar içinde 5-6 işyeri değişti, ama saz yapımını hiç bırakmadım. Buradan önce pasajın içindeydik kale kapının orada bir pasaj vardı orada çalıştık" dedi.

Çocukluktan gelen tutku

Mesleğe yönelmesinin temelini çocukluk tutkusu olarak açıklayan Doğan, "Beni bu mesleğe çeken şey sazı çok sevmem. Meraklı olduğum için yapacağım diye de içime doğmuştu. Ben saz yapacağım diye küçükken bile aklımdan geçirmiştim. Benim bu sazı yapmam lazım veya çalmam lazım diye öyle bir his vardı ve de oluştu. Çok sevdiğim için oldu galiba" dedi.

Geleneksel tekniklerle teknoloji birlikteliği

Doğan, saz yapımında geleneksel el aletleri ile elektrikli aletleri bir arada kullandıklarını belirtti: "Sazın malzemesi daha önce hazırlanıyor. Hazırlandıktan sonra planya ya da el planyaları elektrikli aletleri bunları kullanıyoruz işte keser, çekiçtir el aletlerini de kullanıyoruz. Bunlarla yapıyoruz tabii ki de teknolojiden yararlanıyoruz. Sadece el ile yapmıyoruz, elektrikli aletlerde kullanıyoruz" diye konuştu.

Üretim temposu ve nesle aktarma

Meslek hayatının ilk yıllarında kısa sürede seri üretim yaptığını, son dönemlerde ise temposunun düştüğünü söyleyen Doğan, "Bundan 30 yıl önce o zaman tabii ki çalışma şeklimiz farklıydı daha seri çalışıyordum. Haftada 50 tane saz yapıyordum. Vurguları dahiL, her tarafını yapmak şartıyla sazın her çeşidini yapıyordum. Daha sonra azaldı tabii ki şuanda sadece meraklı olduğum için yapmaya çalışıyorum. 2-3 ayda bir tane saz ya yapıyorum, ya yapamıyorum. Tabii ki tecrübe artınca kalitede arttı. Kalitesi çok değişti, ama bu sefer üretim çok düştü. Ama ben meraklı olduğum için hem spor amaçlı hem de oturmayı sevmiyorum o yüzden genelde yapmaya çalışıyorum" dedi.

Özel siparişlerin eskisi kadar olmadığını sazların dükkanlarında üretilerek satışını yaptıklarını belirten Doğan, "Bundan 5-10 sene önce özel sipariş yapıyordum tabii ki artık fazla yapamıyorum da ara sıra oluyor tabi ki özel sipariş oluyor tek tük olsa da. Sazlar burada yapılıyor dükkanda satılıyor. 3 tane de oğlum var onlarda saz hakkında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, satışa da bakıyorlar, saz tamiri de yapıyorlar. Saz konusunda onlarında biraz tecrübeleri var tabii ki." dedi.

