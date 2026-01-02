Sinop'ta buzlanma: Otomobil dereye uçtu, 1 yaralı

Kaza ve kurtarma çalışmaları

Kaza, saat 18.45 sıralarında merkeze bağlı Ordu Mahallesi, TOKİ kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa G. idaresindeki 57 ACT 429 plakalı otomobil, yolun buzlanması ve kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye düştü.

Dereye düşen otomobilde sürücü araç içinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sinop Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak dere yatağından tahliye edildi.

Sürücü, ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yetkililer sürücüleri gizli buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

SİNOP’TA BUZLANMA NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN DEREYE DÜŞMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, 1 KİŞİ YARALANDI.