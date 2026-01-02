DOLAR
Manavgat’ta Tartışma Kanlı Bitti: Baba ve Yenge Hayatını Kaybetti

Manavgat’ta 23 Aralık’taki aile içi tartışmada tabancayla vurulan baba ve yengesi ağır yaralandı; her iki kişi de tedavi sürecinde yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 21:45
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 22:02
Antalya’nın Manavgat ilçesinde 23 Aralık’ta meydana gelen aile içi tartışma sonrası çıkan silahlı saldırıda ağır yaralanan iki yakın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ayrıntıları

İddiaya göre, 23 Aralık günü Ulukapı Mahallesi’nde çıkan tartışma sırasında Hasan Ali Yıldız, tartıştığı babası Ali Yıldız (75) ve yengesi Nora Dzuliashvili (62)’ye tabancayla ateş etti. Silahlı saldırıda baba ve yenge ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Saldırının ardından evine kapanan Hasan Ali Yıldız, yaklaşık üç saat sonra suç aleti tabancayla birlikte güvenlik güçlerine teslim oldu.

Soruşturma ve yargılama süreci

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Ali Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybedenler

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Yıldız, 24 Aralık tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Daha sonra tedavi gören yenge Nora Dzuliashvili de hastanede yürüttüğü 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

