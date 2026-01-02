DOLAR
Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 1'i ağır, 3 yaralı

İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde saat 20.30'da gerçekleşen silahlı saldırıda, 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı; polis geniş çaplı çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 21:37
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 21:41
Olay

İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından sokakta bulunan üç kişiye silahla ateş açıldı.

İlk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Soruşturma ve müdahale

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polisin, saldırıya ilişkin şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışması sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

