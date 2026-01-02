Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 1'i ağır, 3 yaralı

Olay

İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından sokakta bulunan üç kişiye silahla ateş açıldı.

İlk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Soruşturma ve müdahale

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polisin, saldırıya ilişkin şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışması sürüyor.

