Kayseri'de Kaza: Savrulan Hafif Ticari Araç Refüjdeki Ağacı İkiye Böldü — 4 Yaralı

Kayseri Kocasinan'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu savrulan araç refüjdeki ağacı ikiye böldü; 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 00:43
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 00:50
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen kazada, A.C. yönetimindeki 34 DRR 312 plakalı hafif ticari araç ile E.Ç. yönetimindeki 38 VE 301 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, orta refüjdeki ağacı ikiye bölerek karşı yola geçti.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp müdahale etti. Kazada sürücülerle birlikte toplam 4 kişi yaralandı; yaralılardan 2 yolcu olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından kaza yapan otomobil ve hafif ticari araç çekiciyle kaldırıldı. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı.

