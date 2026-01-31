Kayseri'de Kaza: Savrulan Hafif Ticari Araç Refüjdeki Ağacı İkiye Böldü — 4 Yaralı

Kayseri'de hafif ticari araç refüjdeki ağacı ikiye böldü: 4 yaralı

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde trafik kazası

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen kazada, A.C. yönetimindeki 34 DRR 312 plakalı hafif ticari araç ile E.Ç. yönetimindeki 38 VE 301 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, orta refüjdeki ağacı ikiye bölerek karşı yola geçti.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp müdahale etti. Kazada sürücülerle birlikte toplam 4 kişi yaralandı; yaralılardan 2 yolcu olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından kaza yapan otomobil ve hafif ticari araç çekiciyle kaldırıldı. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA SAVRULAN HAFİF TİCARİ ARAÇ REFÜJDEKİ AĞACI İKİYE BÖLÜNÜRKEN, 4 KİŞİ YARALANDI.