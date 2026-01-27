Kayseri'de krikonun kaymasıyla otobüs altında kalan genç defnedildi

Kayseri Kocasinan'da krikonun kayması sonucu otobüsün altında kalan 31 yaşındaki Cihan Altıntaş yaşamını yitirdi; cenazesi Çevril Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 17:16
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 17:16
Olayın Detayları

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bakım yaparken krikonun kayması sonucu bir yolcu otobüsünün altında kalan genç, yaşamını yitirdi.

Anbar Mahallesi Altınok Caddesi'ndeki bir rot balans servisinin sahibi Cihan Altıntaş (31), bakım için kurduğu krikonun kayması sonucu otobüsün altında kaldı. Olay üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı C.A., sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı; ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze ve Taziye

Altıntaş için Mithatpaşa Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı ve defin işlemi için Çevril Mezarlığı'na götürüldü. Cenazeye ailesi, yakınları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

