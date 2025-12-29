DOLAR
Kayseri'de kuruyemişçi deposunda klima yangını: 4 kişi dumandan etkilendi

Kayseri Kocasinan'daki kuruyemişçi deposunda klimadan çıkan yangın söndürüldü; dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 15:29
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir kuruyemişçi deposunda çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu. Yeniçay Sokak'taki işletmede bulunan klima, bilinmeyen nedenle alev aldı ve alevler kısa sürede depodaki malzemelere sıçradı.

Müdahale ve tahliye

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı.

Yangın sırasında çıkan dumandan etkilenen 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürülürken, olayın çıkış nedenini belirlemeye yönelik soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

