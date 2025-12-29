Kayseri'de kuruyemişçi deposunda klima yangını: 4 kişi dumandan etkilendi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir kuruyemişçi deposunda çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu. Yeniçay Sokak'taki işletmede bulunan klima, bilinmeyen nedenle alev aldı ve alevler kısa sürede depodaki malzemelere sıçradı.

Müdahale ve tahliye

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı.

Yangın sırasında çıkan dumandan etkilenen 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürülürken, olayın çıkış nedenini belirlemeye yönelik soruşturma başlatıldı.

