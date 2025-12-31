DOLAR
Kayseri'de Muharip Gaziler Başkanı Osman Balcı'ya Otomobil Çarptı, Hayatını Kaybetti

Kayseri'de cami çıkışı yolun karşısına geçmeye çalışan Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı'ya otomobil çarptı; Balcı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 00:22
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 00:22
Kaza ayrıntıları ve soruşturma

Edinilen bilgiye göre, Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, cami çıkışı yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Kocasinan ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi Ihlamur Caddesi üzerinde meydana geldi. Akşam namazının ardından evine gittiği sırada karşıdan karşıya geçen Balcı'ya, sürücüsü M.A.E. olan ve plakası 38 RR 093 olan otomobil çarptı.

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Osman Balcı'yı ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Balcı yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili olarak jandarma/polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

