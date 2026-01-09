Kayseri’de okul çevresinde 642 kişi sorgulandı, 179.162 TL ceza uygulandı

Yayın Tarihi: 09.01.2026 21:27
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 21:27
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okullarda güvenliği sağlamak ve suç unsurlarına karşı caydırıcılık oluşturmak amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Çalışmalar, özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde yoğunlaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen uygulamalarda toplam 56 okul ve çevresi, 5 park ve 49 iş yeri titizlikle denetlendi.

Denetimlerde 642 şahıs sorgulanırken, 52 araç kontrol edildi. Yapılan aramalarda, 1 adet kesici alet ve 3 adet elektronik sigara ele geçirildi; ayrıca 2 yoklama kaçağı şahıs yakalandı.

Çalışmalar sonucunda çeşitli suç ve kabahatlerden toplam 179 bin 162 TL idari para cezası uygulandı. Emniyet yetkilileri, benzer denetimlerin öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak devam edeceğini bildirdi.

