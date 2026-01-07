Kayseri'de polise çarpıp kaçan sürücü yakalandı: 1’i polis, 2 yaralı

Kayseri'de polise çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, araçla polise ve bir vatandaşa çarpıp kaçan sürücü Serdar T., olay yerine tekrar gelince polis tarafından yakalandı. Kazada 1 polis ve 1 vatandaş yaralandı.

Olayın detayları

Edinilen bilgiye göre olay, Germir Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı'nda meydana geldi. 38 ST 608 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Serdar T., başka bir araçta inceleme yapan polis memuru S.T. ve vatandaş Ö.B.'ye çarpıp olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı S.T. ve Ö.B.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Yakalama ve işlem

Olaydan yaklaşık yarım saat sonra merak edip olay yerine gelen Serdar T., polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı ve gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde şüphelinin 2.83 promil alkollü olduğu ve daha önce alkol nedeniyle ehliyetinin 3 kez alındığı tespit edildi.

Şüpheliye "alkollü araç kullanmak" ve "ehliyetsiz araç kullanmak" suçlarından toplam 37.356 TL idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan Serdar T., işlemleri için karakola götürüldü.

