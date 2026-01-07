Kayseri'de polise çarpıp kaçan sürücü yakalandı: 1’i polis, 2 yaralı

Kayseri'de araçla polise ve bir vatandaşa çarpıp kaçan sürücü, olay yerine dönünce yakalandı; 2 yaralı, sürücü 2.83 promil alkollü ve ehliyetsiz.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 02:36
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 02:43
Kayseri'de polise çarpıp kaçan sürücü yakalandı: 1’i polis, 2 yaralı

Kayseri'de polise çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, araçla polise ve bir vatandaşa çarpıp kaçan sürücü Serdar T., olay yerine tekrar gelince polis tarafından yakalandı. Kazada 1 polis ve 1 vatandaş yaralandı.

Olayın detayları

Edinilen bilgiye göre olay, Germir Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı'nda meydana geldi. 38 ST 608 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Serdar T., başka bir araçta inceleme yapan polis memuru S.T. ve vatandaş Ö.B.'ye çarpıp olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı S.T. ve Ö.B.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Yakalama ve işlem

Olaydan yaklaşık yarım saat sonra merak edip olay yerine gelen Serdar T., polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı ve gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde şüphelinin 2.83 promil alkollü olduğu ve daha önce alkol nedeniyle ehliyetinin 3 kez alındığı tespit edildi.

Şüpheliye "alkollü araç kullanmak" ve "ehliyetsiz araç kullanmak" suçlarından toplam 37.356 TL idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan Serdar T., işlemleri için karakola götürüldü.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR ŞAHIS ARAÇ İNCELEYEN POLİS MEMURUNA VE BİR VATANDAŞA ÇARPIP...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR ŞAHIS ARAÇ İNCELEYEN POLİS MEMURUNA VE BİR VATANDAŞA ÇARPIP, KAÇTI. OLAYDAN YARIM SAAT SONRA HAVAYI KOKLAMAK İÇİN OLAY YERİNE GELEN ŞAHIS POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINIRKEN, YAPILAN KONTROLLERDE ŞAHSIN 2.83 PROMİL ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ OLDUĞU BELİRLENDİ.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR ŞAHIS ARAÇ İNCELEYEN POLİS MEMURUNA VE BİR VATANDAŞA ÇARPIP...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de polise çarpıp kaçan sürücü yakalandı: 1’i polis, 2 yaralı
2
Antalya Kepez'te Apartman Dairesinde Yangın — İtfaiye Söndürdü
3
Soma'da Jandarmadan Operasyon: 302 Sentetik Ecza Ele Geçirildi, 1 Tutuklu
4
Yüksekova'da Buzlanma: Köprüden Düşen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı
5
Aksaray'da 5 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı
6
Van Bahçesaray'da KOAH ve Kalp Hastası Kadına Seferberlik
7
Tokat Erbaa'da Otobüste 5 Kaçak Göçmen Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları