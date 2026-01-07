Kayseri'de Polise Çarpıp Kaçan Sürücü Yarım Saat Sonra Yakalandı, Tutuklandı

Olayın ayrıntıları

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı’nda, Serdar T. yönetimindeki 38 ST 608 plakalı otomobil, başka bir araçta inceleme yapan polis memuru S.T. ile Ö.B.'ye çarparak kaçtı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, Serdar T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı polis memuru S.T. ile Ö.B.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Olaydan yaklaşık yarım saat sonra merak edip olay yerine gelen Serdar T., polis ekiplerinin dikkatiyle yakalandı. Yapılan kontrollerde şüphelide 2.83 promil alkollü olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Serdar T., sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Haberde kazada 1’i polis olmak üzere 2 kişinin yaralandığı ve görüntülerin bulunduğu belirtildi.

Basına yansıyan bilgilere göre, şüphelinin daha önce 'alkollü araç kullanmaktan' ehliyetinin 3 kez alındığı ve 2028 yılına kadar ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Olayla birlikte ehliyetini geri alabilme süresi 2033 yılına uzadı.

Ayrıca Serdar T.'ye 'dur ihtarına uymamak', 'sürücü belgesiz araç kullanmak', 'kaza mahallinden yetkililere bilgi vermeden ayrılmak', 'alkollü araç kullanmak' ve 'kavşakta hızını azaltmamak' suçlarından toplam 56 bin 501 TL idari para cezası uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kazada yaralanan polis memuru S.T. ve Ö.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

