DOLAR
42,92 -0,01%
EURO
50,55 -0,1%
ALTIN
5.978,05 -0,06%
BITCOIN
3.747.967,27 -0,25%

Kayseri'de Tırın Önüne Atlayan Şahıs Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Kayseri Kocasinan'da ağaç yüklü tırın önüne atlayan M.A.D. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı; 993 TL idari para cezası kesildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 23:44
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 23:45
Kayseri'de Tırın Önüne Atlayan Şahıs Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Kayseri'de Tırın Önüne Atlayan Şahıs Hakkında Adli İşlem

Olayın Detayları

Argıncık Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, alkollü olduğu iddia edilen M.A.D., ağaç yüklü bir tırın önüne atlayarak aracın ilerlemesine izin vermedi. Bu eylem sonucu trafik kısa süreliğine kilitlendi.

Tır şoförü araçtan inerek M.A.D.'yi yol kenarına çekmeye çalıştı; ikna olmayan M.A.D. yeniden tırın önüne geçerek eylemini sürdürdü. Daha sonra olay yerine gelen M.A.D.'nin yakınları güçlükle şahsı kaldırıma çekti ve trafik açıldı.

Polis Müdahalesi ve Hukuki Süreç

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, M.A.D. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlattı. Ayrıca şahsa 993 TL idari para cezası uygulandı.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLEN BİR ŞAHSIN AĞAÇ YÜKLÜ BİR TIRIN ÖNÜNE...

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLEN BİR ŞAHSIN AĞAÇ YÜKLÜ BİR TIRIN ÖNÜNE GEÇEREK GİTMESİNE İZİN VERMEMİŞTİ. OLAYLA İLGİLİ POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA, ŞAHIS HAKKINDA ‘TRAFİĞİN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMAK’ SUÇUNDAN ADLİ İŞLEM BAŞLATILARAK, 993 TL İDARİ PARA CEZASI YAZILDI.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLEN BİR ŞAHSIN AĞAÇ YÜKLÜ BİR TIRIN ÖNÜNE...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Futbolda 'bahis' ve 'şike' soruşturmasında 18 şüpheli tutuklandı
2
Tekirdağ Çorlu'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı, diğerleri olay yerini terk etti
3
Kayseri'de hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
4
Tekirdağ'da Alkollü Sürücü Virajı Alamayıp Su Kanalına Uçtu
5
Erden Timur Tutuklandı: Şike ve Bahis İddialarında Aklama Suçlaması
6
Iğdır'da 3 vaşak köye indi: Kar nedeniyle yiyecek arayışı
7
Aydın Efeler'de 58 Yaşındaki Fadime Yağuz Evinde Ölü Bulundu

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?