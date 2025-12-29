Kayseri'de Tırın Önüne Atlayan Şahıs Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Kayseri'de Tırın Önüne Atlayan Şahıs Hakkında Adli İşlem

Olayın Detayları

Argıncık Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, alkollü olduğu iddia edilen M.A.D., ağaç yüklü bir tırın önüne atlayarak aracın ilerlemesine izin vermedi. Bu eylem sonucu trafik kısa süreliğine kilitlendi.

Tır şoförü araçtan inerek M.A.D.'yi yol kenarına çekmeye çalıştı; ikna olmayan M.A.D. yeniden tırın önüne geçerek eylemini sürdürdü. Daha sonra olay yerine gelen M.A.D.'nin yakınları güçlükle şahsı kaldırıma çekti ve trafik açıldı.

Polis Müdahalesi ve Hukuki Süreç

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, M.A.D. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlattı. Ayrıca şahsa 993 TL idari para cezası uygulandı.

