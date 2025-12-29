DOLAR
Gelsenkirchen'de Noel Tatilinde Banka Soygunu

Gelsenkirchen'de Noel tatilinde hırsızlar, otopark altındaki tünelden bodruma inip matkapla duvarı delinmiş banka kasalarını soydu; çalınan miktar inceleniyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:41
Gelsenkirchen'de Noel Tatilinde Banka Soygunu

Olayın ayrıntıları

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Gelsenkirchen kentinde, Noel tatilini fırsat bilen kimliği belirsiz hırsızlar bir tasarruf bankasını soydu. Hırsızların, önce Buer semtindeki bir otoparkın alt katındaki tüneli kullanarak bankanın bodrumuna ulaştıkları bildirildi.

Polis açıklamasına göre, zanlılar matkapla duvarı delerek kasaların olduğu alana erişti. Kişisel eşyaların ve birikimlerin saklandığı kasaları açan hırsızlar, çaldıkları paralarla kaçtı.

Planlı soygun ihtimali

Olayın, yerel saatle 03.58'de yangın alarmının devreye girmesiyle ortaya çıktığı ve itfaiye ekiplerinin bankaya gitmesiyle haber verildiği belirtildi. Polis, zanlıların teknik bilgiye sahip olabileceğini, kullanılan matkap ucunun sıradan nalburlarda bulunan bir tür olmadığını vurguladı.

Ayrıca, soygunun Noel tatiline denk getirilmesinin planlı bir eyleme işaret ettiği değerlendiriliyor. Hırsızların duvarı delerken ortaya çıkan ısı ve tozun yangın alarmını tetikleyebileceğini varsayarak su püskürttükleri öğrenildi.

Soruşturma ve sonraki adımlar

Hırsızların bankada ne kadar kaldıkları henüz netlik kazanmadı. Çalınan para miktarının yapılacak kontroller sonrası ortaya çıkacağı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bilgi sahibi olanların güvenlik yetkililerine başvurmasını istedi.

Almanya’da 24-25-26 Aralık günleri bankalar ve resmi dairelerin Noel arifesi ve bayram nedeniyle kapalı olduğu, 27 ve 28 Aralık tarihlerinin de hafta sonuna denk gelmesiyle tatilin 5 güne çıktığı hatırlatıldı.

