Şırnak’ta Kar Alarmı: Polis Mahsur Kalan Vatandaşları Güvenle Ulaştırdı

Şırnak’ta etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, polis ekipleri zorlu kış koşullarına rağmen sahada görev yaptı.

Balveren'e Güvenli Ulaşım Sağlandı

Şırnak merkezde kar nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından ekip aracıyla Balveren beldesine güvenli şekilde ulaştırıldı.

Güçlükonak'ta TOMA ile Yollar Açıldı

Güçlükonak ilçesinde kapanan yollar için çalışma başlatan polis ekipleri, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile karı temizleyerek ulaşımın yeniden sağlanması için yoğun çaba harcadı. Ekiplerin bu karla mücadele çalışmaları vatandaşlardan takdir gördü.

Yetkililer 24 Saat Görevde Olduğunu Duyurdu

İl genelinde devam eden olumsuz hava koşullarına karşı emniyet birimlerinin 24 saat esasına göre görev yaptığı belirtildi. Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliği için ekiplerin sahada olmaya devam edeceğini vurgulayarak, sürücülere zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve yapılan uyarılara dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

