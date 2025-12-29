DOLAR
Şırnak’ta Kar Alarmı: Polis Mahsur Kalan Vatandaşları Güvenle Ulaştırdı

Şırnak'ta yoğun kar nedeniyle yollar kapandı; polis ekipleri mahsur kalanları Balveren'e taşıdı, TOMA ile yollar açıldı. Yetkililer 24 saat görevde olduklarını bildirdi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 17:12
Şırnak’ta etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, polis ekipleri zorlu kış koşullarına rağmen sahada görev yaptı.

Balveren'e Güvenli Ulaşım Sağlandı

Şırnak merkezde kar nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından ekip aracıyla Balveren beldesine güvenli şekilde ulaştırıldı.

Güçlükonak'ta TOMA ile Yollar Açıldı

Güçlükonak ilçesinde kapanan yollar için çalışma başlatan polis ekipleri, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile karı temizleyerek ulaşımın yeniden sağlanması için yoğun çaba harcadı. Ekiplerin bu karla mücadele çalışmaları vatandaşlardan takdir gördü.

Yetkililer 24 Saat Görevde Olduğunu Duyurdu

İl genelinde devam eden olumsuz hava koşullarına karşı emniyet birimlerinin 24 saat esasına göre görev yaptığı belirtildi. Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliği için ekiplerin sahada olmaya devam edeceğini vurgulayarak, sürücülere zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve yapılan uyarılara dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

