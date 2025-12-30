Bursa İnegöl'de Tekel Bayine Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Olayın Detayları

İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesinde saat 22.00 sıralarında faaliyet gösteren bir tekel bayine yönelik silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, E.A.(35) adlı şüpheli, aracıyla olay yerine gelerek hasmının sahibi olduğu tekel bayine tüfekle defalarca ateş etti. Açılan ateşte işletme sahibi Kemal G.(66) omzuna isabet eden saçmalarla yaralanırken, işletme çalışanı Nilgün A.(50) kaçmaya çalışırken düşüp kolundan yaralandı.

Şüpheli geldiği araçla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

