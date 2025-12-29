DOLAR
42,93 -0,03%
EURO
50,58 0,07%
ALTIN
5.955,11 4,74%
BITCOIN
3.766.291,19 -0,13%

Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Kırşehir'de düzenlenen iki operasyonda 4 şüpheli yakalandı; bir araçta 59,23 gram, bir kişide 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 17:31
Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Kırşehir Emniyeti tarafından düzenlenen operasyonlarda toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve soruşturma ayrıntıları açıklandı.

Merkezdeki operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde durdurulan bir otomobilde bulunan K.A., A.A. ve M.K. isimli şüphelilerin üst aramasında 59,23 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kaman'daki çalışma

Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli yürütülen çalışmada durdurulan S.A. isimli şüphelinin üst aramasında 14 adet uyuşturucu hap bulundu.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

KIRŞEHİR’DE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA...

KIRŞEHİR’DE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

KIRŞEHİR’DE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ayşe Tokyaz Davası: Cemil Koç 'Ayşe’yi Bavula Ben Koydum' Savunması
2
Sultangazi'de Otobüs Durağında Kız Öğrenciye Silahlı Saldırı — Şüpheli Gözaltında
3
Burdur'da Kaza: 16 yaşındaki Hamit Toktaşer 15 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
4
Eskişehir'de 51 Yaşındaki Türkçe Öğretmeni Tuncay Arslan 3 Gündür Kayıp
5
Sultangazi'de Otobüs Durağında Kız Öğrenciye Silahlı Saldırı: Şüpheli Gözaltında
6
İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak’a adli kontrol talebi
7
Sinop Türkeli’de Şiddetli Fırtına: Helaldı Limanı’nda Balıkçı Barınağı Hasar Gördü

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı