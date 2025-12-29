Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında
Kırşehir Emniyeti tarafından düzenlenen operasyonlarda toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve soruşturma ayrıntıları açıklandı.
Merkezdeki operasyon
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde durdurulan bir otomobilde bulunan K.A., A.A. ve M.K. isimli şüphelilerin üst aramasında 59,23 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Kaman'daki çalışma
Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli yürütülen çalışmada durdurulan S.A. isimli şüphelinin üst aramasında 14 adet uyuşturucu hap bulundu.
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
