Kayseri'de 'Uyuşturucu Madde Ticareti'nden Aranan A.T. Yakalandı

Kayseri'de hakkında 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 10 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. (56), polis operasyonuyla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 17:08
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 17:08
Operasyonla yakalandı, cezaevine teslim edildi

Kayseri'de hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan kesinleşmiş 10 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.T. (56), polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında A.T.'nin adresini tespit etti. Yapılan operasyonda A.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.T., resmi işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

