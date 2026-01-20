Kayseri'de 'Uyuşturucu Madde Ticareti'nden Aranan A.T. Yakalandı
Operasyonla yakalandı, cezaevine teslim edildi
Kayseri'de hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan kesinleşmiş 10 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.T. (56), polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında A.T.'nin adresini tespit etti. Yapılan operasyonda A.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.T., resmi işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
KAYSERİ'DE HAKKINDA 'UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK' SUÇUNDAN 10 YIL 4 AY HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.