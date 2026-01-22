Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 515 Gram Ele Geçirildi, 1 Gözaltı

Kayseri Talas'ta düzenlenen operasyonda 515 gram uyuşturucu ele geçirildi, Z.Y. gözaltına alındı; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 11:51
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 11:51
Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 515 Gram Ele Geçirildi, 1 Gözaltı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 515 Gram Ele Geçirildi, 1 Gözaltı

Operasyon Detayları

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından Talas İlçesi Anayurt Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda önemli bir delil ele geçirildi.

Yapılan üst aramasında 515 gram uyuşturucu madde bulunan şüpheli Z.Y. hakkında işlem başlatıldı.

Olayla ilgili olarak Z.Y. gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

KAYSERİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMALARDA 515 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE...

KAYSERİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMALARDA 515 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN OLAYLA İLGİLİ 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manavgat’ta evinde ölü bulunan 50 yaşındaki İbrahim Doğan’ın cenazesi Konya’ya teslim edildi
2
Kahramanmaraş'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
3
Batman'da PKK/KCK Propagandası İddiası: 1 Kişi Gözaltına Alındı
4
Niğde'de Narkotikle Önleyici Faaliyetler: 19 Etkinlikte 820 Kişiye Ulaşıldı
5
Merzifon'da Park Halindeki Otomobil Motorunda Yangın: Kullanılamaz Hale Geldi
6
Aydın İncirliova'da Yapı Kredi 'Konuşman anlaşılmıyor' diyerek emekli maaşını vermedi
7
Erzurum'da JAK Timleri Kalp Krizi Geçiren Vatandaşa Hızlı Müdahale

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları