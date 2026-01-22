Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 515 Gram Ele Geçirildi, 1 Gözaltı

Operasyon Detayları

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından Talas İlçesi Anayurt Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda önemli bir delil ele geçirildi.

Yapılan üst aramasında 515 gram uyuşturucu madde bulunan şüpheli Z.Y. hakkında işlem başlatıldı.

Olayla ilgili olarak Z.Y. gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

