Kayseri'de Uyuşturucu Ticaretine 12 Yıl 6 Ay Hapis

Kayseri'de uyuşturucu ticaretiyle yargılanan G.U.'ya 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası verildi; tutukluluğu devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 14:42
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 14:42
Duruşma Detayları

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık G.U., Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Karar duruşmasında sanık ve avukatı hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı, sanık G.U.'nun "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık G.U., ele geçirilen uyuşturucunun ev arkadaşına ait olduğunu söyleyerek kendisini savundu. Suçlamaları reddeden G.U., son sözünde beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, sanık G.U.'ya "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası verdi. Heyet, sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

