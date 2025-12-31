DOLAR
Kayseri'de Yılbaşı Güvenliği: 3 Bin 40 Polisle Denetimler Artırıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, yeni yıl tedbirleri kapsamında 3 bin 40 polis, 10 dron ve kapsamlı ekiplerle denetimleri artırdı; amaç huzurlu yılbaşı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 23:34
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 23:34
Kayseri'de Yılbaşı Güvenliği: 3 Bin 40 Polisle Denetimler Artırıldı

Kayseri'de Yılbaşı Denetimleri Artırıldı

Kayseri'de vatandaşların yeni yıla huzurlu girmesini sağlamak amacıyla Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü denetimleri yoğunlaştırdı.

Uygulamanın detayları

Kentte 3 bin 40 polis yılbaşı görevinde yer aldı. Yapılan uygulamalarda araçlar ve şahıslar sorgulandı. Görev dağılımında 10 dron, 10 tim çevik kuvvet personeli, 210 resmi ve sivil ekip, 450 yaya devriye, bin 800 birimlerde ve ilçelerde görevlendirilen personel ve 110 trafik ekibi yer aldı. Bu kapsamlı tedbirlerle vatandaşlar yeni yıla huzurlu girmenin keyfini yaşadı.

Emniyet yetkilisinden açıklama

Komiser Orkun Karagöz, vatandaşların yeni yıla huzurlu bir şekilde girmelerini sağlamak için teyakkuz halinde olduklarını söyledi. Karagöz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın talimatları doğrultusunda kentin birçok noktasında sabit uygulamalar yapıldığını ve bu uygulamaların gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edeceğini kaydetti.

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

