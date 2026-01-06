Kayseri Develi'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, 1 Kilo 420 Gram Ele Geçirildi

Develi'de düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı; 1 kilo 420 gram uyuşturucu ve 1 aparat ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 21:29
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 22:09
Eş zamanlı baskında Sindelhöyük'te 4 adrese operasyon

Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 4 ayrı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs yakalanırken, 1 kilo 420 gram uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İsithbarat Şube Müdürlüğü ve Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı.

Ekipler tarafından Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, H.P., A.D. ve S.K. yakalandı.

Adreslerde yapılan arama çalışmalarından 1 kilo 420 gram uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

H.P., A.D. ve S.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

