Kayseri Hacılar'da Mobilya Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

Olayın Detayları

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, Karpuzsekisi Mahallesi 18. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Dumanların yükselmesi üzerine haber verilmesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Sonrası

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangında yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

