Kayseri Hacılar'da Mobilya Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

Kayseri'nin Hacılar ilçesindeki Karpuzsekisi Mahallesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü; yaralanma yok, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 13:50
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 13:54
Kayseri Hacılar'da Mobilya Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

Kayseri Hacılar'da Mobilya Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

Olayın Detayları

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, Karpuzsekisi Mahallesi 18. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Dumanların yükselmesi üzerine haber verilmesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Sonrası

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangında yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ’NİN HACILAR İLÇESİNDE BİR FABRİKADA ÇIKAN YANGIN EKİPLER TARAFINDAN...

KAYSERİ’NİN HACILAR İLÇESİNDE BİR FABRİKADA ÇIKAN YANGIN EKİPLER TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

KAYSERİ’NİN HACILAR İLÇESİNDE BİR FABRİKADA ÇIKAN YANGIN EKİPLER TARAFINDAN...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da Okul Bahçesinde 17 Yaşındaki Genç Av Tüfeğiyle Ölü Bulundu
2
Sivas'ta Karla Kapanan Köyde Mahsur Kalan Hasta Kurtarıldı
3
Esat Yontunç Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
4
Batman'da Kar Engeline Kepçe: 70 Yaşındaki Hasta Ambulansta
5
Esat Yontunç’a 'Yurt Dışına Çıkış Yasağı' Talebi
6
Uludağ Yangını İddianamesi: FB Usta Birinci Derecede Kusurlu, Jura Otelcilik İkinci

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları