Kayseri Jandarma 2025: 7 bin 900 Aranan Şahıs Yakalandı, 283, 71 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kayseri Jandarma, 2025'te 7 bin 900 aranan şahsı yakaladı; 161 faili meçhulden 133'ü aydınlatıldı, 283, 71 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 00:11
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 00:38
Kayseri Jandarma 2025: 7 bin 900 Aranan Şahıs Yakalandı, 283, 71 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı 2025 Faaliyetleri: Güvenlikte Yoğun Mesai

Kayseri'de jandarma ekipleri, 2025 yılı boyunca sürdürdükleri yoğun çalışmalarla kamu düzeni ve asayişin korunmasına yönelik önemli sonuçlar aldı. Yapılan operasyonlarda ve devriyelerde elde edilen veriler, ilin suçla mücadeledeki etkinliğini gözler önüne serdi.

Genel Müdahale ve Sorgulamalar

Ekipler, suç işlenmesini önlemek ve emniyeti sağlamak amacıyla toplam 50 bin 437 devriye gerçekleştirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlar ve devriye esnasında karşılaşılan olaylar kapsamında toplam 2 bin 976 olaya müdahale edildi. Bu olaylarda 3 bin 956 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Jandarma devriyeleri sırasında ise 1 milyon 928 bin 923 kişi sorgulandı ve çeşitli suçlardan aranan 7 bin 900 şahıs yakalandı.

Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda 283, 71 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, 2 bin 921 adet uyuşturucu veya uyarıcı hap, 328 adet kök kenevir, 282 adet elektronik sigara, 235 bin 885 adet makaron ile birlikte çok sayıda kaçak ve ruhsatsız materyal ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 31 bin 791 paket kaçak sigara, 1 bin 470 adet tarihi eser, 17 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Konuyla ilgili toplam 602 şahıs yakalandı.

JASAT, Faili Meçhul Olaylar ve Siber Suçlarla Mücadele

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Suç Araştırma Tim Komutanlığı (JASAT) ekipleri, 2025'te 161 faili meçhul olaya müdahale ederken, bunların 133'ünü aydınlattı. Bilişim dolandırıcılıkları ile ilgili çalışmalarda 492 şüpheli şahsa ait kimlik bilgileri tespit edildi; sanal devriyeler sırasında suç unsuru tespit edilen 894 kişiye işlem yapıldı. Ayrıca 5 bin 387 müstehcen paylaşım sitesi, 5 bin 242 yasa dışı bahis sitesi ve 5 bin 231 oltalama sitesine erişim engeli getirilmesi için içerikler İhbar Web ve Ulusal Siber Olayları Müdahale Merkezi (USOM)'e bildirildi.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti

Ekipler, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında 87 yasa dışı giriş ve bulunma olayına müdahale etti; bu kapsamda toplam 88 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Trafik Denetimleri

Jandarma Trafik Timi tarafından trafikte güvenliğin artırılması ve ölümlü-yaralanmalı kazaların azaltılması amacıyla 26 bin 832 trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde toplam 844 bin 147 araç ve sürücü kontrol edilirken, 5 bin 883 araç trafikten men edildi ve 233 sürücünün sürücü belgesine el konuldu.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nın 2025 yılı verileri, suçla mücadelede ve kamu güvenliğinin sağlanmasında yürütülen kapsamlı çalışmaların somut sonuçlarını ortaya koyuyor.

KAYSERİ’DE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN 2025 YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALARDA, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN...

KAYSERİ’DE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN 2025 YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALARDA, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANMASI BULUNAN 7 BİN 900 ŞAHIS YAKALANDI. AYRICA EKİPLER, 161 FAİLİ MEÇHUL OLAYIN 133’ÜNÜ AYDINLATTI.

KAYSERİ’DE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN 2025 YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALARDA, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya’da Polisten Kaçan Sürücü Refüje Çarparak Yakalandı
2
Aksaray'da 5 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı
3
Osmaniye Düziçi'de Hemzemin Geçitte Tren ile Otomobil Çarpıştı
4
Kudüs'te Ultra-Ortodoks Protestosuna Otobüs Daldı: 1 Ölü, 3 Yaralı
5
Bahçesaray’da 31 yaşındaki hamile hasta helikopterle Van’a sevk edildi
6
Balıkesir Gömeç'te Trafik Kazası: Keremköy Rampasında 4 Yaralı
7
Manisa'da Suç Örgütüne Operasyon: 15 Şüpheli Gözaltında

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları