Kayseri Kocasinan'da bıçaklı saldırı: 3 yaralı

Kayseri Kocasinan'da kıyafet tartışması sonrası meydana gelen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı; şüpheli P.M. kısa sürede yakalandı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 23:53
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 23:54
Kayseri Kocasinan'da bıçaklı saldırı: 3 yaralı

Kayseri Kocasinan'da bıçaklı saldırı: 3 yaralı

Olayın Detayları

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Sahabiye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde iddiaya göre bir kişi yol üzerinde karşılaştığı üç kardeşin kıyafetlerine laf etti ve bıçakla saldırdı.

Saldırı sonucu kardeşlerden A.K. (32) ve A.M. (21) bıçakla yaralanırken, S.M. (25) darp nedeniyle yaralandı. Olayın şüphelisi olarak belirtilen P.M. saldırının ardından kaçtı.

Müdahale ve Yakalanma

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı ve yapılan çalışmalar neticesinde P.M. kısa sürede yakalandı.

Soruşturma

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, gelişmelerle ilgili incelemenin sürdüğünü bildirdi.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE YABANCI UYRUKLU BİR ŞAHIS, YOLDA KARŞILAŞTIĞI YABANCI UYRUKLU 3...

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE YABANCI UYRUKLU BİR ŞAHIS, YOLDA KARŞILAŞTIĞI YABANCI UYRUKLU 3 KARDEŞİN İDDİAYA GÖRE ÖNCE KIYAFETLERİNE LAF ETTİ SONRADA BIÇAKLA SALDIRDI. OLAYDA KARDEŞLERDEN 2’Sİ BIÇAKLA DİĞERİ İSE DARP SONUCU YARALANDI.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE YABANCI UYRUKLU BİR ŞAHIS, YOLDA KARŞILAŞTIĞI YABANCI UYRUKLU 3...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bartın'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Kişi Yaralandı
2
Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde İş Kazası: Salih Ataman Hayatını Kaybetti
3
Londra'da İran Büyükelçiliği'nde Eski İran Bayrağı Açıldı
4
İstanbul Bahçelievler'de 591 bin 250 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
5
Kocaeli'de Kaza: Ağır Yaralanan İşçi Hayatını Kaybetti
6
Bartın'da otomobil beton mikserine çarptı: 1 yaralı
7
Şanlıurfa Bozova'da Tüp Patlaması: Ölü ve Yaralılar

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları