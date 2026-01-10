Kayseri Kocasinan'da bıçaklı saldırı: 3 yaralı

Olayın Detayları

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Sahabiye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde iddiaya göre bir kişi yol üzerinde karşılaştığı üç kardeşin kıyafetlerine laf etti ve bıçakla saldırdı.

Saldırı sonucu kardeşlerden A.K. (32) ve A.M. (21) bıçakla yaralanırken, S.M. (25) darp nedeniyle yaralandı. Olayın şüphelisi olarak belirtilen P.M. saldırının ardından kaçtı.

Müdahale ve Yakalanma

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı ve yapılan çalışmalar neticesinde P.M. kısa sürede yakalandı.

Soruşturma

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, gelişmelerle ilgili incelemenin sürdüğünü bildirdi.

