Kayseri-Malatya Karayolu'nda Buzlanma: 4’ü Tır, Yaklaşık 20 Araç Kaza Yaptı

Kayseri-Malatya Karayolu'nda kar yağışı sonrası buzlanma nedeniyle 4’ü tır olmak üzere yaklaşık 20 araç maddi hasarlı kazaya karıştı; ekipler tuzlama ve kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 21:08
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 21:09
Kayseri-Malatya Karayolu'nda Buzlanma Kazaları: Çok Sayıda Araç Hasar Gördü

Kayseri-Malatya Karayolu'nda etkili olan kar yağışı sonrası yollarda oluşan buzlanma, peş peşe kazalara yol açtı. Gece saatlerinde başlayan ve gün boyu aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle birlikte yollarda buz tabakası oluşturdu.

Bu koşullar nedeniyle yolda ilerlemekte zorlanan araçlar kontrolden çıktı. 4’ü tır olmak üzere yaklaşık 20’ye yakın otomobil ve hafif ticari araç maddi hasarlı kazalara karıştı. Kazaya karışan tırlardan 3’ü makasladı.

Kazalar bazı bölgelerde yolun kısmi olarak trafiğe kapanmasına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik önlemleri aldı ve kaza yapan vatandaşlara yardımcı oldu. Kaza yapan tırların ve diğer araçların yoldan kaldırılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yetkililer ayrıca ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Buzlanan yolda kaza yapanlardan Muammer Arslantaş, "Bulunduğumuz noktada 5-6 araç birbirine çarptı. Yol zaten buzlu. Çok sayıda maddi hasarlı kaza var" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

