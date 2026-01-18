Kayseri Melikgazi'de Kaza: Takla Atan Otomobil Alev Aldı, 3 Yaralı (2’si ağır)

Melikgazi'de kavşakta çarpışan iki otomobilden biri takla atıp alev alırken, 3 kişi yaralandı; 2'sinin durumu ağır. Ekipler müdahale etti, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 06:11
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 07:29
Olayın Detayları

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, Selimiye Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı’ndaki kavşakta meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri takla atarak alev alırken, diğer aracın motoru yola fırladı.

Kaza, 38 AEH 373 ve 38 BA 266 plakalı otomobilleri içeriyor. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Müdahale ve Son Durum

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri, takla atan otomobilde çıkan yangına müdahale ederek sıkışan yaralıları uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkardı. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak toplam 3 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazaya karışan 38 BA 266 plakalı otomobilde bulunan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından ortalık bir süre savaş alanına döndü; temizlik ekiplerinin uzun süreli çalışmasının ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

