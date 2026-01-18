Kayseri'de Refüje Çarpan Otomobil: Sürücü Hafif Yaralandı
Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracının refüje çarpması sonucu kaza meydana geldi.
Olayın Detayları
Kaza, ilçeye bağlı Yeni Mahalle Erkilet Bulvarı üzerinde gerçekleşti. R.O. yönetimindeki 40 DS 630 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çarparak yola savruldu.
Müdahale ve Sonrası
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü R.O.'yu ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazaya karışan otomobil, çalışmaların tamamlanmasının ardından çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
