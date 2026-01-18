Kayseri'de Refüje Çarpan Otomobil: Sürücü Hafif Yaralandı

Kayseri Kocasinan'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı 40 DS 630 plakalı otomobil refüje çarparak yola savruldu, sürücü R.O. hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 04:51
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 04:51
Kayseri'de Refüje Çarpan Otomobil: Sürücü Hafif Yaralandı

Kayseri'de Refüje Çarpan Otomobil: Sürücü Hafif Yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracının refüje çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Olayın Detayları

Kaza, ilçeye bağlı Yeni Mahalle Erkilet Bulvarı üzerinde gerçekleşti. R.O. yönetimindeki 40 DS 630 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çarparak yola savruldu.

Müdahale ve Sonrası

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü R.O.'yu ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazaya karışan otomobil, çalışmaların tamamlanmasının ardından çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ REFÜJE ÇARPTI. KAZADA...

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ REFÜJE ÇARPTI. KAZADA SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ REFÜJE ÇARPTI. KAZADA...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Refüje Çarpan Otomobil: Sürücü Hafif Yaralandı
2
Düzce'de Polis Yangını Fark Edip Ahır ve Evi Kurtardı
3
Kayseri'de Otomobil Yayaya Çarptı: 1 Kişi Ağır Yaralı
4
Kocaeli Kandıra'da Otomobil Çaya Uçtu: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti
5
Karaman'da buzlanma kazası: Kamyonet refüje çarptı, 2 yaralı
6
Uşak'ta Çöp Konteynerinde Yeni Doğan Erkek Bebek Cesedi Bulundu
7
Midyat’ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları