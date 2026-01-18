Kayseri'de alkollü sürücü 'Ekmeğim gider' deyip işlemden kaçamadı — 11 bin 629 TL ceza

Kayseri'de A.Ç. 0,57 promil alkollü yakalandı; 'ekmeğim gider' diyerek işlem yapılmamasını istedi. 11 bin 629 TL idari para cezası ve 6 ay ehliyete el konuldu.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 05:23
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 05:23
Kayseri'de alkollü sürücü 'Ekmeğim gider' deyip işlemden kaçamadı — 11 bin 629 TL ceza

Kayseri'de alkollü sürücü 'Ekmeğim gider' deyip işlemden kaçamadı — 11 bin 629 TL ceza

Olayın ayrıntıları

Kayseri'de polis ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı üzerinde şüphe üzerine durdurdukları 51 EZ 912 plakalı otomobilin sürücüsü A.Ç.'yi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerine sevk etti.

Otomobilde yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Ancak alkol testi yapılmak istendiğinde A.Ç., araç kullanırken alkol aldığını itiraf ederek alkol metreyi üflemekten kaçındı ve ekiplere "işlem yaparsanız ekmeğim gider" diyerek işlem yapılmamasını istedi.

Görevlilerce yapılan alkol testinde A.Ç.'nin sonuçları 0,57 promil olarak tespit edildi. Bunun üzerine sürücünün ehliyetine el konuldu ve 11 bin 629 TL idari para cezası kesildi; ehliyete 6 ay süreyle el konuldu.

Son durum

Olayla ilgili idari işlem uygulanmış olup, ekiplerin müdahalesi sonucu sürücü hakkında gereken yaptırımlar yerine getirildi.

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ, YAPILAN...

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ, YAPILAN KONTROLLERDE 0,57 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI. ŞOFÖR OLDUĞUNU SÖYLEYEN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, ‘EKMEĞİM GİDER’ DİYEREK, İŞLEM YAPILMAMASINI İSTEDİ. ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE 11 BİN 629 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANARAK, EHLİYETİNE 6 AY EL KONULDU.

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ, YAPILAN...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Refüje Çarpan Otomobil: Sürücü Hafif Yaralandı
2
Düzce'de Polis Yangını Fark Edip Ahır ve Evi Kurtardı
3
Kayseri'de Otomobil Yayaya Çarptı: 1 Kişi Ağır Yaralı
4
Kocaeli Kandıra'da Otomobil Çaya Uçtu: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti
5
Karaman'da buzlanma kazası: Kamyonet refüje çarptı, 2 yaralı
6
Uşak'ta Çöp Konteynerinde Yeni Doğan Erkek Bebek Cesedi Bulundu
7
Midyat’ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları