Kayseri'de alkollü sürücü 'Ekmeğim gider' deyip işlemden kaçamadı — 11 bin 629 TL ceza

Olayın ayrıntıları

Kayseri'de polis ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı üzerinde şüphe üzerine durdurdukları 51 EZ 912 plakalı otomobilin sürücüsü A.Ç.'yi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerine sevk etti.

Otomobilde yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Ancak alkol testi yapılmak istendiğinde A.Ç., araç kullanırken alkol aldığını itiraf ederek alkol metreyi üflemekten kaçındı ve ekiplere "işlem yaparsanız ekmeğim gider" diyerek işlem yapılmamasını istedi.

Görevlilerce yapılan alkol testinde A.Ç.'nin sonuçları 0,57 promil olarak tespit edildi. Bunun üzerine sürücünün ehliyetine el konuldu ve 11 bin 629 TL idari para cezası kesildi; ehliyete 6 ay süreyle el konuldu.

Son durum

Olayla ilgili idari işlem uygulanmış olup, ekiplerin müdahalesi sonucu sürücü hakkında gereken yaptırımlar yerine getirildi.

