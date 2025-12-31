DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.955,11 0,11%
BITCOIN
3.770.529,27 -0,17%

Kayseri polisi kameralarla 2026 yılbaşı güvenliğini sağlıyor

Kayseri Emniyeti, kent genelindeki kameraları anlık izleyerek 2026 yılbaşı öncesi güvenlik tedbirlerini artırdı; kamera sayısı 2023'ten beri yüzde 70 yükseldi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 23:51
Kayseri polisi kameralarla 2026 yılbaşı güvenliğini sağlıyor

Kayseri polisi kameralarla 2026 yılbaşı güvenliğini sağlıyor

Kayseri Emniyeti, vatandaşların yeni yıla huzurlu girmesi için güvenlik tedbirlerini üst seviyeye çıkardı. Kent genelindeki kameralar anlık izlenerek olumsuz durumlarda ekip yönlendirmesi yapılıyor ve asayişin korunması için sürekli takip sağlanıyor.

Tedbirler ve izleme merkezinin rolü

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'nde görevli ekipler, yılbaşı gecesi de dahil olmak üzere kameralar üzerinden şehir genelini izliyor ve tespit edilen olaylara hızlı müdahale için ekipleri sevk ediyor. Yeni yıl öncesi alınan trafik ve asayiş tedbirleri, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat etmesini hedefliyor.

Şube müdürvekilinden açıklama

Başkomiser Emre Ağca, vatandaşların yeni yılını kutlayarak şunları söyledi: 'Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak yılbaşının huzur ve güven ortamında geçmesi, vatandaşların rahat bir şekilde seyahat etmeleri için her türlü trafik ve asayiş tedbirleri alınmış durumdadır. Öncelikli görevlerimizden birisi 112 ihbar hattı üzerinden gelen ihbarları değerlendirerek ilgili ekiplerin sevkini hızlı bir şekilde sağlıyoruz. Zor durumda olan vatandaşların yardımına biran önce koşmak için çalışıyoruz. Bunun dışında sistem üzerinden takip ettiğimiz konular var. HAYDİ, KAAN, KADES konuları, KGYS ve PTS üzerinden takip ettiğimiz şüpheli şahıs ve araç üzerinde de ekiplerimizi sevk ederek kontrollerini sağlıyoruz'.

Emre Ağca, kentteki kamera sayısının arttığını vurgulayarak, 'Buradaki kamera sayıları 2023 yılından bugüne kadar yüzde 70 arttı. Bu kameralar sayesinde de vatandaşımızın güvenliği sağlıyoruz. 2026 yılında şubemizde görevli arkadaşlarımızla beraber hedeflediğimiz sayı da mevcut sayımıza ek olarak yüzde 44’tür' dedi.

(AG-)

Kayseri polisi kameraları izliyor, güvenliği sağlıyor

Kayseri polisi kameraları izliyor, güvenliği sağlıyor

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vali Nurtaç Arslan 2025'in Son Uygulamasında Polis Denetimine Katıldı
2
Tunceli'de Zorlu Kışta Yılbaşı Güvenliği Emniyete Emanet
3
Adıyaman'da Dağda Mahsur Kalan 2 Çoban ve 800 Koyun Kurtarıldı
4
Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Havai Fişekli Yeni Yıl Kutlaması
5
Düzce Valisi Selçuk Aslan: Yılbaşı Tedbirlerinde 140 Ekip, 700 Personel Sahada
6
Erciş Kaymakamı Karaloğlu'ndan Güvenlik Güçlerine Yeni Yıl Ziyareti
7
Artvin'de Çığ Faciası: Çobanın Kimliği Belirlendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları