Kayseri polisi kameralarla 2026 yılbaşı güvenliğini sağlıyor

Kayseri Emniyeti, vatandaşların yeni yıla huzurlu girmesi için güvenlik tedbirlerini üst seviyeye çıkardı. Kent genelindeki kameralar anlık izlenerek olumsuz durumlarda ekip yönlendirmesi yapılıyor ve asayişin korunması için sürekli takip sağlanıyor.

Tedbirler ve izleme merkezinin rolü

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'nde görevli ekipler, yılbaşı gecesi de dahil olmak üzere kameralar üzerinden şehir genelini izliyor ve tespit edilen olaylara hızlı müdahale için ekipleri sevk ediyor. Yeni yıl öncesi alınan trafik ve asayiş tedbirleri, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat etmesini hedefliyor.

Şube müdürvekilinden açıklama

Başkomiser Emre Ağca, vatandaşların yeni yılını kutlayarak şunları söyledi: 'Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak yılbaşının huzur ve güven ortamında geçmesi, vatandaşların rahat bir şekilde seyahat etmeleri için her türlü trafik ve asayiş tedbirleri alınmış durumdadır. Öncelikli görevlerimizden birisi 112 ihbar hattı üzerinden gelen ihbarları değerlendirerek ilgili ekiplerin sevkini hızlı bir şekilde sağlıyoruz. Zor durumda olan vatandaşların yardımına biran önce koşmak için çalışıyoruz. Bunun dışında sistem üzerinden takip ettiğimiz konular var. HAYDİ, KAAN, KADES konuları, KGYS ve PTS üzerinden takip ettiğimiz şüpheli şahıs ve araç üzerinde de ekiplerimizi sevk ederek kontrollerini sağlıyoruz'.

Emre Ağca, kentteki kamera sayısının arttığını vurgulayarak, 'Buradaki kamera sayıları 2023 yılından bugüne kadar yüzde 70 arttı. Bu kameralar sayesinde de vatandaşımızın güvenliği sağlıyoruz. 2026 yılında şubemizde görevli arkadaşlarımızla beraber hedeflediğimiz sayı da mevcut sayımıza ek olarak yüzde 44’tür' dedi.

