Kayseri Talas'ta Kuvvetli Rüzgar: Ağaç Otomobile Devrildi
Olay ve müdahale
Kayseri'nin Talas ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Olay, Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Park halinde bulunan 34 PEK 527 plakalı aracın üzerine devrilen ağaç maddi hasara yol açtı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Belediye ekipleri devrilen ağacı kaldırdı.
Meteoroloji uyarısı
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü kentte kuvvetli rüzgarın etkili olacağına dair açıklama yapmış; vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştu.
KAYSERİ'NİN TALAS İLÇESİNDE ŞİDDETLİ RÜZGARDAN DOLAYI ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLEN OTOMOBİLDE MADDİ HASAR OLUŞTU.