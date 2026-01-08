Kayseri Talas'ta Kuvvetli Rüzgar: Ağaç Otomobile Devrildi

Kayseri Talas'ta kuvvetli rüzgar sonucu Bahçelievler Mahallesi'nde park halindeki 34 PEK 527 plakalı otomobilin üzerine ağaç devrildi; polis ve belediye müdahale etti.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 21:36
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 21:58
Olay ve müdahale

Kayseri'nin Talas ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Park halinde bulunan 34 PEK 527 plakalı aracın üzerine devrilen ağaç maddi hasara yol açtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Belediye ekipleri devrilen ağacı kaldırdı.

Meteoroloji uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü kentte kuvvetli rüzgarın etkili olacağına dair açıklama yapmış; vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştu.

