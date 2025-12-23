DOLAR
42,81 -0,01%
EURO
50,64 0%
ALTIN
6.183,36 -0,04%
BITCOIN
3.761.139,19 0,1%

Kayseri Yahyalı'da 3 Gün Arayla 2 Hırsızlık: Şüpheli Tutuklandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 3 gün arayla iki hırsızlık olayının zanlısı Y.A.K. yakalanıp tutuklandı; çalınan 11 bin 700 TL ve 120 paket nargile tütünü iade edildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 23:08
Kayseri Yahyalı'da 3 Gün Arayla 2 Hırsızlık: Şüpheli Tutuklandı

Kayseri Yahyalı'da 3 gün arayla 2 hırsızlık: Şüpheli tutuklandı

Y.A.K. yeniden yakalandı, çalıntılar eksiksiz iade edildi

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde 3 farklı iş yerinde meydana gelen hırsızlıklarla ilgili olarak Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Yapılan incelemede, 18 Aralık tarihinde olayı gerçekleştirdikleri belirlenen Y.A.K. (14) ve B.G. (15), düzenlenen operasyonla yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest kaldıktan üç gün sonra ilçede başka bir hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Y.A.K., polis ekiplerince yeniden yakalanarak gözaltına alındı. Y.A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve Kayseri Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olaylarda çalınan 11 bin 700 TL nakit para ve 120 paket nargile tütünü ise eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

KAYSERİ’NİN YAHYALI İLÇESİNDE HIRSIZLIK OLAYINI GERÇEKLEŞTİRDİKTEN SONRA YAKALANAN VE ADLİ KONTROL...

KAYSERİ’NİN YAHYALI İLÇESİNDE HIRSIZLIK OLAYINI GERÇEKLEŞTİRDİKTEN SONRA YAKALANAN VE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILAN ÇOCUK, 3 GÜN SONRA BAŞKA BİR HIRSIZLIK OLAYININ FAİLİ OLARAK YAKALANDI. ÇOCUK ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay Samandağ'da Konteyner Yatakhane Yangını - Can Kaybı Yok
2
Hassa'da ters dönen otomobilde sürücü yaralandı
3
Hatay Reyhanlı'da Müstakil Ev Yandı — İtfaiye Hızla Müdahale Etti
4
Nevşehir'de Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı, Şüpheli Tutuklandı
5
Ankara'da Düşen Uçağın Enkazına Ulaşıldı
6
Genelkurmay Başkanı Al-Haddad Ankara’da uçak kazasında hayatını kaybetti
7
Ankara'da Trablus Uçağı Düştü: Enkazı Haymana'da Bulundu

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart