Kayseri Yahyalı'da 3 gün arayla 2 hırsızlık: Şüpheli tutuklandı

Y.A.K. yeniden yakalandı, çalıntılar eksiksiz iade edildi

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde 3 farklı iş yerinde meydana gelen hırsızlıklarla ilgili olarak Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Yapılan incelemede, 18 Aralık tarihinde olayı gerçekleştirdikleri belirlenen Y.A.K. (14) ve B.G. (15), düzenlenen operasyonla yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest kaldıktan üç gün sonra ilçede başka bir hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Y.A.K., polis ekiplerince yeniden yakalanarak gözaltına alındı. Y.A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve Kayseri Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olaylarda çalınan 11 bin 700 TL nakit para ve 120 paket nargile tütünü ise eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

